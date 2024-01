Impallomeni: «Derby di Coppa Italia? E’ più delicata per…». Le parole dell’ex giocatore

Cresce l’attesa in vista del derby in semifinale di Coppa Italia. Lazio e Roma sono pronte a sfidarsi all’Olimpico nella gara in programma mercoledì 10 gennaio alle 18.00. In merito ha detto la sua l’ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio.

PAROLE– «E’ più delicata per la Roma la sfida di Coppa Italia, per tutto quello che sta succedendo».