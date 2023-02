Impallomeni: «Contro la Sampdoria una Lazio dimessa»

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha analizzato la vittoria di ieri sera della Lazio contro la Sampdoria

Intervistato da TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Lazio-Sampdoria:

«Ho visto una Lazio in balìa della Sampdoria, se fosse stata un’altra squadra invece della Samp non so cosa sarebbe successo. Deve ringraziare Luis Alberto. Non ho mai visto una Lazio così dimessa che prende almeno 4 palle gol dalla Samp. Tre punti fondamentali per la Champions ma c’è da riflettere. Diversi singoli non stanno rendendo, come Milinkovic-Savic che è l’ombra di se stesso».