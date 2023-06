Impallomeni: «Addio Tare-Lazio? Era un rapporto già ai titoli di coda»

Impallomeni, Tare lascia dopo 18 anni la Lazio e ai microfoni di TMW interviene a riguardo il giornalista che esprime il suo parere

ADDIO TARE – Prepariamo i popcorn, perché ora comincerà un bel valzer. Vedremo cosa accadrà sul fronte ds. Indipendentemente dal rapporto con Sarri, è arrivata una conclusione naturale. Era un rapporto già ai titoli di coda. E’ un uomo che non dimentica le opportunità, ha fatto una uscita elegante, senza veleni. Ora si vedrà. La Lazio è a organizzazione corta, perde il sentimento e l’appartenenza che dovranno ricostruire. Manca per me il feeling con lo spogliatoio, il legame col blocco storico della Lazio che è destinato a cambiare. Tare ha fatto la gavetta vera alla Lazio, ha fatto cose ottime, altre meno, ma mancherà lì

Più responsabilità per Sarri? Sì. Certo sarà difficile comunque confermare il secondo posto. Non ci sarà più l’ombrello Tare, a cui dare le colpe di un flop. Ora arriva in Champions ma deve cambiare parecchio per essere competitivo su due fronti. Devi spendere se vuoi fare bene. Io mi immagino Sarri che vuole attaccare il campionato, magari tiene Milinkovic per dare l’assalto al titolo, senza pensare alle coppe. Per me Milinkovic non rinnova, nel caso va via a zero