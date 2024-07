Impallomeni: «Addio Immobile? Magari Ciro ha capito QUESTA COSA per la sua carriera»

Impallomeni, il giornalista si unisce ai commenti relativi al presunto addio di Immobile alla Lazio e si esprime con queste considerazioni

Ai microfoni di TMW è intervenuto Stefano Impallomeni, il quale si esprime con parole forti e chiare riguardo l’addio possibile di Immobile alla Lazio. Ecco cosa ne pensa il cronista

PAROLE – Le ultime dicono che c’è l’accordo con il Besiktas, ma non c’è l’accordo tra le due squadre. E non è cosa da poco. Forse non ne può più di questo ambiente? Non lo so, magari più avanti ce lo dirà. Magari vuole vivere un’esperienza differente. Sostituto? Per me Simeone non sarebbe male, per come la vuole costruire Baroni. Tchaouna sarà una rivelazione, ci sono molti giocatori veloci e di fisico. Simeone non costa troppo, quindi sarebbe una valida alternativa