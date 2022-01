Immobile, un 2022 da record: ecco tutti gli obiettivi di Ciro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile ha obiettivi precisi per il 2022 appena iniziato: nel mirino il record di reti in Serie A con la Lazio e non solo

La partita di domani tra Lazio ed Empoli segnerà il ritorno dal primo minuto di Ciro Immobile. Il bomber è guarito dal Covid e dagli acciacchi fisici che gli hanno fatto passare un dicembre tribolato e come riporta il Corriere dello Sport ora Ciro è più che carico che mai e a caccia di nuovi record.

Il primo è quello di prendere Piola come miglior marcatore della Serie A con la maglia della Lazio (136 a 143 i numeri attuali). Inoltre Immobile insegue Giordano per i gol nelle coppe nazionali in maglia biancoceleste (18 a 11) ed infine è ad una sola rete dall’eguagliare Simone Inzaghi in cima ai marcatori laziali in competizioni Uefa (19 a 20)