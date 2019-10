Immobile ancora a segno anche nella giornata di ieri. Sono undici le reti del biancoceleste in 11 presenze

Ciro Immobile è tornato ed è più in forma che mai. 11/11: undici presenze e undici reti per il bomber biancoceleste che ieri ha risolto il match del Franchi segnando la rete della vittoria allo scadere.

Non solo, con la rete ha raggiunto anche un mito come Giorgio Chinaglia, non da poco insomma. Anche la UEFA ha voluto celebrare Ciro con un post sui social: ‘Un inizio di stagione da urlo!’.