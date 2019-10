Lazio, Immobile aggancia Chinaglia tra i bomber biancocelesti: l’omaggio del club – FOTO

Ciro Immobile è arrivato a 77 gol in Serie A, agganciando Chinaglia al quarto posto nella classifica dei biancocelesti più prolifici

Ciro Immobile, con il gol siglato ieri alla Fiorentina al Franchi, ha raggiunto un importante traguardo, entrando ancor già prepotentemente nella storia ultracentenaria del club. Arrivato a quota 77 gol in Serie A, ‘Ciruzzo’ ha agganciato Chinaglia al quarto posto nella classifica dei bomber biancocelesti più prolifici nel nostro campionato. Il prossimo obiettivo è quello di raggiungere Rocchi, terzo a 82 reti. Più lontano Signori, in seconda posizione a 107, mentre in testa c’è ovviamente Silvio Piola, dall’altro delle sue 143 marcature. Il club ha voluto ricordare questo suo speciale record sui social: «King Ciro è ora il quarto bomber della Lazio in Serie A».