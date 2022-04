Italia, De Grandis: «Immobile bollato come scarso, ma mai servito bene»

Ciro Immobile è – ancora una volta – il centro delle discussioni sportive. A difenderlo, però, è Matteo De Grandis

Immobile fa ancora parare di sè e stavolta è per la tripletta rifilata al Genoa. A confronto, ancora una volta, sono messi i numeri del giocatore con la maglia azzurra e quella biancoceleste. Ad esentarlo da ogni colpa, però, è il giornalista Stefano De Grandis che – davanti alle telecamere di Sky Sport – ha dichiarato:

«La tripletta di Immobile? In Nazionale è stato bollato come scarsone, ma non è mai stato servito nel modo giusto secondo me».