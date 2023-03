Immobile tormentato dall’idea di saltare il derby: nessun rischio ma c’è un segnale. La risonanza magnetica di oggi darà un quadro più chiaro delle sue condizioni

Oggi il capitano della Lazio, Ciro Immobile, si sottoporrà in Paideia ad una risonanza magnetica per capire come procede il recupero del suo infortunio al flessore.

Come riporta il Corriere dello Sport Sarri sta preparando la gara di Conference e quella di campionato non facendo affidamento sulla presenza dell’attaccante. Ieri, Immobile, ha svolto una corsa blanda a Formello, un segnale positivo ma che non vuole però affrettare un suo recupero in alcun modo. I risultati della risonanza di oggi daranno un quadro più chiaro sulle condizioni dell’attaccante anche in vista del derby che il giocatore non vorrebbe assolutamente saltare.