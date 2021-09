Immobile, ancora Il Toro nel mirino: i numeri con i granata

Immobile mette di nuovo nel mirino il Torino: il bomber della Lazio ha dei numeri importanti con la squadra granata

Torino Lazio non è, per svariati motivi, una sfida come tutte le altre. Non lo è nemmeno per Ciro Immobile, ex della sfida e che ha nei granata una delle vittime preferite.

Infatti, come ricordato dalle stats pre partita della Lega, prima di passare alla Lazio, l’attaccante ha giocato 47 partite e segnato 27 gol con la maglia del Torino in Serie A TIM. Poi però, contro i piemontesi ha realizzato sette reti in 10 incontri con la maglia biancoceleste.