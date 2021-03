Immobile con la fascia: titolare e capitano in Lituania-Italia

Ciro Immobile titolare e capitano in Lituania-Italia: il bomber della Lazio con la fascia al braccio nella gara di qualificazioni

Roberto Mancini ha fatto le sue scelte per Lituania Italia. Nel tridente l’attacco giocherà Ciro Immobile, con a fianco Bernardeschi ed El Shaarawy. Non solo la maglia da titolare: per il bomber della Lazio anche un riconoscimento importante.

Sarà infatti lui il capitano nella gara di qualificazioni al Mondiali 2022. Un attributo di stima e fiducia da parte del ct Mancini.