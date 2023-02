Immobile suona la carica: «Non molliamo nulla»

Immobile, questa sera contro il Cluj i tifosi della Lazio si augurano che tra i protagonisti ci sia anche Immobile che suona la carica

La Lazio questa sera debutta in Conference contro il Cluj, e i tifosi biancocelesti si augurano che tra i protagonisti della partita ci sia anche Immobile. Nel frattempo l’attaccante scalda i motori suonando la carica alla squadra ai microfoni della Repubblica

PAROLE – Non molliamo nulla!” Già da stasera in Conference League l’obiettivo è quello di ricominciare a vincere, come non accade da quattro partite