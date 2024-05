Immobile sulla Nazionale: «Io ad Euro 2024? Lo spero ma bisogna...»

Immobile, il capitano biancoceleste ha parlato durante un torneo di Padel della possibile convocazione di Spalletti: le sue parole

In occasione dell’evento di Padel, ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato Immobile il quale si esprime cosi riguardo la possibile convocazione in Nazionale

PAROLE – La Nazionale è sempre stato un obiettivo, è importante. È. ovvio che bisogna essere razionali e veritieri nelle valutazioni e dopo una stagione così non mi aspetto chissà che cosa, poi se dovesse arrivare un regalo lo accetterò sicuramente. Spalletti? Non ci ho parlato, in Nazionale deve andare chi sta bene e chi sta in forma. In queste competizioni se ritiene di avere bisogno di giocatori che hanno più esperienza e mi tiene conto, non posso sicuramente rifiutare