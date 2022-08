Immobile, stretto un patto Champions con i compagni: il retroscena

Secondo Il Messaggero Ciro Immobile avrebbe stretto a cena un patto Champions con i propri compagni di squadra

Immobile non è andato a segno contro l’Inter e si è “limitato” a servire un assist per il clamoroso bel gol di Pedro, che ha chiuso i conti nella contesa contro i nerazzurri.

Ciro ci ha provato molte volte a bucare Handanovic ma il portiere nerazzurro ha sempre detto no. Chissà cosa accadrà quando il capocannoniere riprenderà la sua media gol. Come riporta Il Messaggero, il capitano ha stretto con i compagni a cena un patto per la Champions. Con Sarri aveva già firmato l’alleanza in una carta privata, prima del ritiro di Auronzo di fronte a Lotito. Ancora solo tre degli otto nuovi acquisti hanno carburato, ma già la panchina sembra finalmente un valore aggiunto.