Immobile e Strakosha, test del Dna a Napoli per il caso tamponi: le novità

Ciro Immobile e Thomas Strakosha saranno sottoposti al test del Dna oggi a Napoli per il caso tamponi. Le ultime

Vigilia di campionato accesa per Ciro Immobile e Thomas Strakosha. L’attaccante e il portiere, protagonisti del “caos tamponi” che la Lazio ha vissuto a novembre, si sottoporranno oggi al test del Dna richiesto dalla Procura di Avellino.

Come riporta spiega il Corriere dello Sport, i due biancocelesti saranno sottoposti al test in un laboratorio specifico a Napoli. I due sfrutteranno la trasferta proprio per svolgere il test e poi per cena torneranno in ritiro. Leiva, invece, lo ha già svolto in modo autonomo a fine marzo, sempre nel capoluogo campano.