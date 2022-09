Immobile stacanovista, ma la Lazio deve preservarlo

Immobile è lo stacanovista della Lazio, ma negli ultimi 15 minuti non segna quasi pià. Sarri deve preservare il suo gioiello

Immobile è la macchina della Lazio. Fa gol (miglior marcatore dei biancocelesti con 187 gol), si danna l’anima per la squadra e non rifiata mai. Tanti tifosi si aspettavano un vice – forse se lo aspettava anche lui – ma un vero numero 9 non è arrivato ed ecco allora che è chiamato a fare gli straordinari.

Come riportato sul Corriere della Sera, però, i numeri di Ciro sono in calo negli ultimi 15 minuti di gioco: da 3 anni, dal 76′ in poi segna meno. Nulla di strano, ma soprattutto di inevitabile visto il lavoro che fa.

Si legge sul quotidiano: negli ultimi 15 giri di orologio, Immobile ha segnato 10 gol nella stagione 2019/20; nella successiva la metà di reti e lo scorso anno “solo” 3 volte. Tra tutti gli attaccanti della Serie A, solo lui e Nzola hanno giocato tutti i 1630 minuti.

Toccherà quindi a mister Sarri troverà il giusto equilibrio e dosare le forze di Ciro.