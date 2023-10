Immobile spiazzato dalla Lazio: quella scelta del club lo ha ferito. La situazione del capitano biancoceleste

Come si legge sul Corriere dello Sport, Ciro Immobile sarebbe rimasto decisamente spiazzato dal comportamento della Lazio durante l’ultima sessione di mercato.

Il capitano, vicino al trasferimento in Arabia, ha vissuto male quel periodo, dal momento che la società (non subito Lotito ha stoppato le voci e la tentazione di cederlo in Arabia Saudita) deve averlo ferito.