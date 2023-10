Immobile, l’attaccante biancoceleste viene sostituito al decimo del secondo tempo: la sua reazione dopo la sostituzione

Al 55′ del secondo tempo Sarri opta per un altra sostituzione, ossia l’ingresso in campo di Castellanos al posto di Immobile. L’attaccante partenopeo, è uscito dal terreno di gioco incoraggiando l’ex Girona e ha dato il cinque ai compagni di squadra in panchina.