Ciro Immobile approfitta della zona gialla per un pranzo nel centro di Roma con vista sul Colosseo

Quando non segna fa notizia, ma Ciro Immobile è ben più dei gol che mette a segno. Il lavoro per la squadra è sempre utile allo scacchiere di mister Inzaghi, soprattutto se condito da qualche assist, come quello per Correa in occasione del secondo gol contro l’Atalanta.

Il bomber di Torre Annunziata, all’indomani della vittoria sulla Dea, si gode la zona gialla e la possibilità di pranzare in uno dei suoi ristoranti preferiti, con vista Colosseo.