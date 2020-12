Ciro Immobile sfida il Milan: lo scorso anno, con i rossoneri, fu il centesimo gol con la maglia della Lazio

Ultimo sforzo dell’anno per la Lazio, che a San Siro scenderà in campo contro il Milan, proprio dove lo scorso anno sfatò un tabù, trovando una vittoria che mancava da più di 30 anni.

In quella gara andò in gol anche il solito Ciro Immobile, per il suo 100esimo centro con la maglia biancoceleste. Oggi i gol sono 138, e sempre a San Siro, l’attaccante vuole ripetersi nuovamente.