Immobile sfida Lewandowski: gara a distanza in attesa della Champions

Sfida a distanza tra Immobile e Lewandowski: che gara a suon di gol in attesa del doppio incontro di Champions League!

Lazio-Bayern Monaco metterà l’uno di fronte all’altro due dei più grandi bomber europei: Immobile e Lewandowski. In attesa di scendere in campo per gli ottavi di Champions, i due si sfidano a distanza.

Lo scorso anno Ciro ha messo a segno 36 gol mentre il polacco due in meno. Quest’anno è avanti il bomber bavarese: sono 23 i gol in Bundesliga, e il biancoceleste lo insegue con 13 reti.