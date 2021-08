Immobile, una serata speciale: a cena con i fratelli Cannavaro – FOTO

Serata speciale per Ciro Immobile, che si è ritrovato a cena con i fratelli Cannavaro, Fabio e Paolo: ecco le immagini

Un Ferragosto di relax e di riposo per Ciro Immobile prima del ritorno agli allenamenti e di una settimana che porterà alla prima giornata di campionato con l’Empoli. L’attaccante si è recato in quel di Positano e per lui c’è stato un incontro speciale.

Infatti, come testimoniato sui social, il bomber della Lazio ha trascorso la serata con Paolo e Fabio Cannavaro. Un modo per raccontare aneddoti, parlare di calcio e magari anche della recente vittoria agli Europei.