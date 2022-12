Immobile senza fine: ha il Lecce e tanti altri record nel mirino. Ecco quali

Dopo un 2022 chiuso da infortunato Ciro Immobile non vede l’ora di ricominciare: tanti altri record nel mirino per l’attaccante

Ciro Immobile vuole “riprendersi” la sua Lazio. Archiviati i guai muscolari, il bomber volerà in Turchia per mettere benzina nelle gambe e presentarsi al top all’appuntamento del 4 gennaio contro il Lecce. Ciro non vuole perdere più tempo, dopo oltre un mese ai box, e recuperare Osimhen a quota nove gol. Immobile è fermo a sei, ma non ha perso la speranza di vincere per la quinta volta la classifica cannonieri (c’è riuscito solo Nordahl) in questo campionato.

Il capitano biancoceleste è pronto a macinare record su record. Contro la Fiorentina è entrato al nono posto della classifica all time dei marcatori di Serie A con 188 centri, il prossimo nella lista da agganciare e superare è Kurt Hamrin a 190 gol. Poi a 205 Roberto Baggio. Al rientro dalla sosta, contro il Lecce, Immobile tornerà anche amuleto. È una sentenza dall’aprile 2021: Benevento, Empoli, Salernitana, Venezia e Cremonese, contro ogni neopromossa è finito nel tabellino. Immobile ha punito 33 avversari come Ibra, ora punta Zapata a 34. Contro il Monza ci penserà al ritorno. Lo riporta Il Messaggero.