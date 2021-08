Immobile scarico contro il Meppen: Sarri aspetta il suo capitano

Ciro Immobile è apparso scarico nella gara di ieri contro il Meppen, ma Mister Sarri è pronto ad aspettare il suo capitano

La Lazio ha pareggiato 1-1 nell’amichevole del ritiro di Marienfeld contro il Meppen. I biancocelesti avrebbero potuto centrare anche la vittoria, ma alcuni errori commessi hanno influito sul risultato. Tra i vari sbagli, anche quello di Ciro Immobile, che ha fallito un calcio di rigore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 17 ha avuto anche altre due occasioni importanti per bucare la rete e portare in vantaggio la squadra, ma ha sciupato la possibilità di segnare. Il bomber di Torre Annunziata è apparso molto scarico in questa prima uscita estiva con la Lazio dopo le vacanze passate ad Ibiza insieme a Lorenzo Insigne. Tuttavia, il nuovo tecnico Maurizio Sarri è pronto ad aspettare il suo capitano, attorno a cui vuole costruire tutta la forza d’attacco della sua Lazio. A lui, infatti, è stata affidata la fascia, mentre i suoi luogotenenti saranno il Sergente Milinkovic-Savic e Lucas Leiva.