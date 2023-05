Immobile-Sarri, l’urlo dopo il cambio: «Togli sempre me perché…»

Clima teso tra Ciro Immobile e Maurizio Sarri dopo il cambio di mercoledì col Sassuolo: la ricostruzione dell’episodio

In casa Lazio tiene ancora banco la questione legata al furioso sfogo di Ciro Immobile nei confronti di Sarri al momento del cambio mercoledì sera contro il Sassuolo. Questa la ricostruzione de Il Messaggero:

Sarri fa due passi per salutarlo, Immobile tira dritto e si accomoda sulla panchina di medici e preparatori, dietro al resto del gruppo. Sferra tre pugni al plexiglass, urla a più non posso: «Toglie sempre me perché sono troppo buono, troppo buono». Già all’uscita dal campo il capitano aveva lanciato occhiatacce, sintomo dell’insofferenza al cambio deciso dal tecnico. Immobile esplode e si rinchiude nel silenzio. Non esulta al gol di Basic, rientra nel tunnel per primo al triplice fischio. Negli spogliatoi poi fa finta di nulla, è di nuovo tranquillo. Esce dallo stadio parlando al telefono, con un altro tono: «Tanto dovevo comunque uscire. Ero anche arrabbiato con me stesso». Che non stia digerendo la gestione decisa da Sarri è palese da tempo, pure a San Siro aveva preso male l’uscita, non gli piace il modo in cui si sta limitando il suo minutaggio.