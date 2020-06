Lazio, Immobile a vita in biancoceleste: arriva il rinnovo del contratto

Immobile pare abbia accettato l’offerta della società: l’attaccante rimarrà legato alla Lazio fino al 2025

L’insistenza del Napoli non è riuscita a scalfire Ciro Immobile, che alla fine ha optato per la permanenza a Roma ed il prolungamento di contratto con la Lazio.

Secondo Il Tempo, l’attaccante avrebbe accettato la proposta della società di continuare il sodalizio per altri 5 anni (fino al 2025 ndr) e a breve arriverà l’ufficialità. In quell’anno King Ciro avrà 35 anni quindi si può dire che il giocatore si sia legato a vita ai colori biancocelesti. Ad aver convinto il bomber, sarebbero state le parole di Tare e l’affetto dei tifosi. Il numero 17 continuerà a far gioire i laziali per molto tempo ancora.