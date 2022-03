Immobile riabbraccia la Lazio: due obiettivi per il bomber biancoceleste

Dopo la delusione con la Nazionale, Immobile riabbraccia la Lazio e mette nel mirino due obiettivi

Ciro Immobile riabbraccia la Lazio dopo la delusione Mondiale con la Nazionale ed è pronto a riprendere il cammino contro il Sassuolo. E per questo finale di stagione, come riportato dal Corriere dello Sport, ha messo nel mirino due obiettivi. Il primo è quello di portare i biancocelesti in Europa.

Il secondo è quello di diventare per la quarta volta capocannoniere della Serie A, un traguardo mai raggiunto da un attaccante italiano.