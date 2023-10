Immobile, spunta il retroscena: addio al trasferimento in Arabia?

Spunta il retroscena sul capitano della Lazio Ciro Immobile e tramonta l’idea di trasferimento anticipato in Arabia Saudita

Le settimane che si sono concluse non sono di sicuro state semplici, sportivamente parlando, per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio è infatti stato vittima di critiche (più o meno velate) per la momentanea assistenza dai gol, oltre che delle noie fisiche che gli hanno impedito di scendere in campo con l’Atalanta e di essere convocato in Nazionale. Questo a tal punto che (dopo alcune dichiarazioni dello stesso bomber) aveva iniziato a farsi strada l’ipotesi di addio anticipato con destinazione Arabia Saudita già per gennaio.

Dopo la vittoria con la Lazio di ieri però, l’ex scarpa d’oro sembrerebbe aver voluto mandare un messaggio di rassicurazione ai propri tifosi. Sul suo profilo Instagram Immobile ha postato una foto del gruppo squadra vincente con il Sassuolo, con tanto di frase di incoraggiamento per i compagni. Questo, malgrado il minutaggio a lui riservato nel match non sia andato oltre i 10 giri di orologio. Lo stesso post ha collezionato in poche ore una valanga di like, mentre nei commenti (ben 500)i fan non hanno dubbi: Ciro Immobile farà di tutto per ritornare al meglio della forma e conquistare nuovamente la sua Lazio.