Immobile per Repubblica è un caso: ecco perché Sarri lo ha escluso

Nuovo possibile caso in casa Lazio, il protagonista è Ciro Immobile, spento in campo ed escluso per l’ennesima volta dai titolari di Sarri

Ciro Immobile ora potrebbe essere un caso per la Lazio e Maurizio Sarri, o almeno scrive così stamane Repubblica in merito all’ennesima esclusione del Capitano dalla formazione di partenza, anche nella partita di ieri sera appunto contro il Bologna. Ai margini della gara il tecnico ha tentato di motivare la sua scelta con la necessità della punta di allenarsi con continuità, esattamente come per i suoi compagni.

Il centravanti di Torre Annunziata infatti, ancora una volta ha lasciato spazio dal 1’ al compagno Castellanos. Anche in campo Immobile è sembrato ben lontano dalla forma fisica (e lo spunto realizzativo) di un tempo, mentre da sottolineare la più vivace prestazione del Taty che non è riuscito però a concretizzare le occasioni create.