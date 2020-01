Immobile come Piola per numero di doppiette fatte: il dato

Immobile ha aperto il nuovo decennio con una doppietta che ha permesso alla Lazio di rimontare e vincere contro il Brescia

Ha iniziato l’anno come meglio non poteva Ciro Immobile che oltre ad aver regalato tre punti fondamentali alla Lazio ha siglato anche una doppietta.

Con i due gol di ieri l’attaccante di Torre Annuziata è arrivato a quota 19 segni in 17 gare ed ha raggiunto l’ennesimo record da quando indossa la maglia biancoceleste. Come riporta Lazio Page infatti Immobile ha raggiunto Silvio Piola per numero di doppiette in campionato: 20. Sono 8 quelle in trasferta di Immobile contro le 4 di Piola, che resta avanti per marcature multiple (2+ gol segnati): 33-22.