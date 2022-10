Immobile ancora a caccia di record: Signori e Del Piero nel mirino

Ancora caccia ai record per Ciro Immobile, che ora ha messo nel mirino Beppe Signori e Alessandro Del Piero

Ancora caccia ai record per Ciro Immobile, che ora ha messo nel mirino Beppe Signori e Alessandro Del Piero.

Infatti, come spiegato da Il Messaggero, domani il bomber dei biancocelesti può festeggiare

le 300 presenze in A con il 188esimo centro e l’aggancio nella top ten a Signori, Del Piero e Gilardino. Solo Nordahl (225) e Meazza (201) avevano fatto meglio, arrivati a questo punto. Ma non è tutto. Infatti nell’era dei tre punti (1994), Ciro ha comunque almeno 32 reti in più di ogni altro bomber. Non a caso si è già messo alle spalle Ibrahimovic (155 reti, ma in 279 partite) e Crespo, con 143 marcature alla 300esima nel torneo.