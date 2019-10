Immobile, ‘Re Ciro’ sigla la ventesima doppietta con la Lazio: l’omaggio del club – FOTO

Quella siglata oggi da Ciro Immobile con l’Atalanta è la ventesima con la maglia della Lazio: l’omaggio del club

‘Ciro is on fire’. Sì, è vero, l’abbiamo scritto tante volte, ma come non giudicare ‘di fuoco’ il rendimento del bomber biancoceleste? Basti pensare che, fin qui, l’attaccante ha siglato undici reti in altrettante partite stagionali tra Lazio, Nazionale e coppe. La doppietta odierna contro l’Atalanta, poi, è la ventesima da quando ‘Ciruzzo’ indossa la maglia con l’aquila sul petto. Il club ha voluto omaggiare sul proprio profilo Instagram Immobile, che si appresta a sfondare quota 100 reti per entrare definitivamente nella storia ultracentenaria della prima squadra della Capitale.