Immobile, rabbia e stizza dopo il Genoa: Ciro si aspettava di più

Ciro Immobile non ha preso bene la prestazione della Lazio contro il Genoa: all’intervallo il bomber si è fatto sentire coi compagni

Non solo il disappunto di Sarri dopo la pesante sconfitta di ieri in amichevole contro il Genoa. Come riporta il Corriere dello Sport, anche Ciro Immobile, unico a salvarsi nella sfida di ieri siglando anche la rete del momentaneo pareggio, non ha gradito la prestazione della squadra.

A fine primo tempo il numero 17 biancoceleste si è fatto sentire coi compagni cercando di strigliarli e durante la ripresa ha sbuffato in panchina. Immobile, dopo le prime convincenti 4 amichevoli, non si aspettava così tanti passi indietro. Il tempo stringe: l’inizio della Serie A è dietro l’angolo.