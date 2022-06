Immobile, quarto figlio in arrivo. Jessica rivela: «Ecco come abbiamo scelto il nome»

La moglie di Immobile, Jessica Melena, ha rivelato come è stato scelto il nome del quarto figlio in arrivo

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, in una intervista a Chi ha rivelato come è stato scelto il nome del quarto figlio in arrivo tra qualche mese.

LA RIVELAZIONE – «Il nome? È stato un gioco divertente. Ognuno di noi, adulti e bambini, ha scritto in un bigliettino il nome che preferiva e poi abbiamo fatto pescare a Mattia. Ma ve lo diremo quando nascerà! Niente nomi strani però».