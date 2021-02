Immobile punta il Cagliari e il gol: nel mirino c’è un record

Ciro Immobile punta il Cagliari e il gol: nel mirino c’è un particolare record. Ecco cosa punta l´attaccante biancoceleste

Dopo il “turno di riposo dal gol” contro l’Atalanta, Ciro Immobile vuole tornare a segnare. L’attaccante, che stasera sfiderà il Cagliari con la sua Lazio, ha come obiettivo quello di tornare a far gol. I numeri – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – sono dalla sua parte: Ciro ha segnato ben 9 gol ai sardi, facendo meglio solo contro il Genoa (10) e la Sampdoria (12).

Quando segna lui, solitamente la squadra vince: 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con lui in campo. Ora nel mirino di Ciro ci sono i 15 gol in campionato: diventerebbe uno dei pochi a segnarne tanti in cinque stagioni consecutive.