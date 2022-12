Immobile pianifica il rientro: obiettivo 200 gol in Serie A

Ciro Immobile continua a lavorare per farsi trovare pronto il prossimo 4 gennaio contro il Lecce: obiettivo 200 gol in Serie A

Ciro Immobile ha tutta l’intenzione di recuperare il tempo perduto. Dopo l’infortunio alla coscia del 16 ottobre scorso contro l’Udinese, per il bomber è cominciato un calvario che l’ha visto rientrare in campo solo per 8 minuti nella penultima sfida prima della sosta, quella col Monza all’Olimpico del 10 novembre.

Come riporta Il Tempo, l’obiettivo dell’attaccante, 7 gol finora in stagione tra campionato ed Europa League, è quello di farsi trovare pronto per la gara contro il Lecce del prossimo 4 gennaio per continuare ad inseguire il traguardo dei 200 gol in Serie A. Oggi il numero 17 biancoceleste è fermo a 188: servono 12 reti per centrare l’impresa.