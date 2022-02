Immobile, cuore da capitano:«Mi fa più male la sconfitta rispetto al piede»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile è ancora deluso dalla brutta sconfitta incassata contro il Milan: il retroscena

Uscito malconcio per un colpo al piede destro con il risultato già scritto, Ciro Immobile non ha smaltito la delusione nel day after di San Siro. Come riporta Il Messaggero, il capitano della Lazio ripeteva ieri a Formello: «Mi fa più male come abbiamo perso rispetto al piede destro».

Ha poco da dimostrare o farsi scusare, Immobile, eppure non ha dormito mercoledì notte per l’ultimo capitombolo. Stavolta nemmeno il capitano è riuscito a cambiare il risultato e ora proverà a stringere i denti e scendere in campo contro il Bologna, per provare a girare immediatamente pagina.