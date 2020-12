Immobile, parla l’agente: «È arrivato in alto con sacrifici e passione»

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, incensa il suo assistito in un’intervista per La Repubblica

Immobile è il gioiello della Lazio. La Scarpa d’Oro ha solo coronato la carriera di un attaccante che da sempre è una macchina da gol. Ciro ha polverizzato ogni record entrando così di prepotenza nella storia del calcio biancoceleste e quello italiano. A celebrare i numeri del giocatore, è il suo agente Marco Sommella che, a La Repubblica, dice:

«Con sacrificio, impegno e passione è riuscito ad arrivare in alto. La gente si dimentica il passato, ma Ciro ha sempre segnato: dalle giovanili fino ai record in Serie B. Dispiace che non abbia potuto ancora festeggiare i traguardi con i tifosi: stanno aspettando che riaprano gli stadi per dargli la Scarpa d’oro».