Immobile out, Sarri studia le alternative: c’è la pazza idea Milinkovic

Maurizio Sarri è già al lavoro per la sostituzione dell’infortunato Immobile al centro dell’attacco: pazza idea Milinkovic

Maurizio Sarri non si perde d’animo e studia la migliore soluzione per la sostituzione di Ciro Immobile, infortunatosi domenica nella gara contro l’Udinese all’Olimpico. Lo stop del centravanti costringe il tecnico toscano a ridisegnare il tridente.

Come riferisce Il Messaggero, oltre alle scontate idee relative all’impiego di Felipe Anderson e Pedro come falso nove (lo spagnolo andrebbe comunque gestito visti i 35 anni e i tanti problemi alle caviglie), nella testa del Comandante sta balenando la pazza idea Milinkovic-Savic, con l’inserimento stabile a centrocampo di uno tra Basic e Luis Alberto. Il Sergente ha le qualità tecniche e fisiche per aprire gli spazi agli inserimenti dei centrocampisti e per farsi valere lui stesso in area di rigore.

Resistono, anche se più sfumate, le candidature di Romero, sul quale pesa inevitabilmente la situazione legata al rinnovo del contratto in scadenza a giugno, e Cancellieri. L’ex Verona, per ora impiegato solo da esterno, potrebbe avere una chance da centravanti contro il Midtjylland.