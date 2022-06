Immobile fissa l’obiettivo: «Non ci nascondiamo, vogliamo la Champions»

Immobile ha fissato gli obiettivi della Lazio per la stagione: ecco le sue parole, a margine della premiazione a Venezia

Ciro Immobile è stato premiato ieri a Venezia con il Leone d’Oro, a lui il merito di essersi distinto come “sportivo dell’anno”. Durante l’evento, ha rivelato gli obiettivi per la prossima stagione, parlando così ai cronisti presenti:

«Il nostro obiettivo ovviamente è la qualificazione in Champions League: lo sappiamo e in questo momento è inutile nasconderci. Stiamo crescendo e vogliamo farlo sempre di più: con Sarri e il suo staff la squadra ha intrapreso un percorso bellissimo. Ora c’è da cominciare il nuovo anno come abbiamo finito l’ultimo».