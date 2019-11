Immobile a caccia di traguardi: ecco la doppia missione in Nazionale

Immobile punta l’Armenia: vuole segnare il suo decimo gol con la Nazionale e superare l’amico Belotti.

Stasera, Roberto Mancini dovrebbe scegliere lui: Ciro Immobile dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Lo spera, il centravanti della Lazio, fermo in panchina nella sfida contro la Bosnia. Sarebbe l’occasione giusta per portare a termine due missioni che il bomber biancoceleste progetta già da un po’.

La prima, è quella di raggiungere il decimo gol siglato con la maglia della Nazionale. L’attaccante ha collezionato 8 reti, con una doppietta andrebbe in doppia cifra. La seconda, è quella di rispondere – e superare – l’amico Andrea Belotti. Venerdì, il giocatore del Toro ha segnato il nono gol in azzurro, Immobile non vuole restargli dietro. Anche perché, tra gli obiettivi c’è anche quello di raggiungere Balotelli a quota 14 reti. Una missione dopo l’altra: Ciro vuole superarsi facendo esultare anche i tifosi della Nazionale.