Immobile, nuovo anno ma vecchio obiettivo: “quota 100” nel mirino

Ciro Immobile insegue ancora il traguardo dei 100 gol in Serie A: mancano soltanto due marcature per raggiungere l’obiettivo desiderato

Un’ossessione più che un obiettivo. Ciro Immobile è pronto ad affrontare la nuova stagione, lo fa con un obiettivo in più. Raggiungere quota 100 gol in Serie A. L’attaccante campano è a sole due lunghezze dal prestigioso traguardo, vuole tagliare il nastro al più presto. I precedenti, per sua fortuna, sono abbastanza positivi: è sempre andato a segno in tutti gli esordi con la Lazio (campionato e coppe), ad eccezione della gara contro la Spal nell’agosto 2016. Una eccezione che conferma la regola e mette in guardia la Sampdoria, già di per sé una delle vittime preferite di Ciruzzo (7 reti in carriera ai blucerchiati). Insomma, tutto lascia presagire per il meglio. Poi sarà il campo ad esprimere il suo verdetto.