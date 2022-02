Immobile no limits: il centravanti pronto al ritorno col Porto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile è clinicamente guarito ed è pronto a tornare titolare contro il Porto: nell’emergenza Sarri si aggrappa al suo leader

Aggrappati a Ciro Immobile. Come spesso accade nei momenti difficili, Sarri e compagni bramano il ritorno dal primo minuto del loro leader tecnico ed emotivo nella sfida di giovedì contro il Porto, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Europa League dopo la sconfitta dell’andata.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, Ciro non tradirà le attese e ci sarà. L’attaccante è infatti clinicamente guarito dalla fastidiosa febbre che lo ha tenuto fuori ad Udine, oggi continuerà ad allenarsi a casa e domani parteciperà alla rifinitura mettendosi a completa disposizione di Sarri. Con Zaccagni squalificato e Pedro infortunato (potrebbe recuperare per il Napoli) Immobile, nonostante condizioni fisiche inevitabilmente precarie, è chiamato a trascinare la Lazio. Come al solito.