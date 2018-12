Immobile, l’unica certezza di una Lazio (anche) sfortunata

Lotta come un dannato, protesta con gli arbitri, si dispera per un goal mancato: Ciro Immobile non molla mai, è la certezza della Lazio!

In una Lazio ammalata di “pareggite” esiste comunque una certezza: si chiama Ciro Immobile. L’attaccante campano è il vero trascinatore della squadra, l’unico baluardo che lotta fino alla fine su ogni pallone. La rete incassata al 99′ è stata una mazzata, al triplice fischio è corso negli spogliatoi visibilmente infuriato. Deluso con i compagni per l’ingenuità, ma pure con se stesso per qualche goal divorato. In questa strana stagione poi, non si può dire che la fortuna sia dalla parte dei biancocelesti: come riportato da Lazio Page, la compagine di Simone Inzaghi è quella in Serie A che ha colpito il maggior numero di pali (7), mentre proprio Immobile l’attaccante italiano più dannato (3). Per trovare numeri superiori bisogna superare i confini nazionali, in Europa infatti solo Barcellona (12), Real Madrid e PSG (8) hanno fatto peggio e unicamente Lionel Messi (con 7 legni centrati) supera Ciruzzo in questa speciale classifica.