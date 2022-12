Immobile, l’infortunio è alle spalle: al Via del Mare per riprendersi la scena

Ciro Immobile è pronto a riprendersi la Lazio e la Serie A a suon di gol: l’infortunio è alle spalle, nel mirino c’è il Lecce

Osmhen, Lautaro Martinez, Vlahovic: nessuno ha fatto meglio di Immobile nel 2022. Nessuno ha infatti superato quota 20 gol nell’anno solare, nessuno… Tranne Ciro. Come ricordato sulle pagine de Il Tempo, il Capitano della Lazio è stato rallentato dall’infortunio rimediato contro l’Udinese, poi da una ricaduta, ma quei giorni sono finalmente alle spalle.

Il recupero è stato duro, ma l’attaccante non vede l’ora di ricominciare e buttarsi a capofitto in questa ripresa di stagione: alla squadra servono i suoi gol e i numeri sono tutti dalla sua parte. Basti pensare che ha sempre segnato alla prima del nuovo anno da quando veste i colori biancocelesti (Crotone, Spal, Napoli, Brescia, Genoa, Empoli) e che questo gennaio sarà ricco di gare importanti. Intanto l’appuntamento è fissato per il 4 gennaio, contro il Lecce.