Siparietto social tra Immobile e Lazzari: «Hai fatto un cross giusto!» – FOTO

Lazio, Immobile e Lazzari siparietto social: i due giocatori, dopo la vittoria contro il Milan, si sono presi in giro su Instagram

Si prendono in giro, ridono e scherzano: per Lazzari, Immobile è un amico più che un compagno. Soprattutto quando c’è da sfottersi sui social: Manuel è la vittima preferita di Ciro che, puntualmente, lo immortala quando sono in macchina insieme persi tra le mille vie di Roma. Ieri, però, è stato proprio il terzino a disegnargli il cross utile per mettere in rete il gol numero 100 e Immobile non si è fatto attendere su Instagram: «Non ci posso credere, hai fatto un cross giusto!».

L’ex Spal ha risposto con la foto della loro esultanza in cui lo tiene in braccio: «Ma quanto pesi?» ma non ha perso tempo il numero 17: «Domani portami la colazione a casa e impara le strade!».