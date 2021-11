Immobile, un anno fa il gol in Champions contro il Zenit – VIDEO

Esattamente un anno fa, Ciro Immobile trovava il gol nel match di Champions League contro lo Zenit: il ricordo social

Esattamente un anno fa, il 24 novembre 2020, Ciro Immobile trovava il gol nel match di Champions League contro lo Zenit. Quella con i russi fu una sfida fondamentale nel cammino nel girone, che portò alla qualificazione agli ottavi.

Il bomber biancoceleste fu, anche quella notte, un grandissimo protagonista., trovando il gol che sbloccò il risultato in una partita, terminata poi sul risultato del 3-1. Una rete ricordata sul profilo social dell’Uefa.

La speranza non può non essere che quest’anniversario sia di buon auspicio in vista della partita di domani contro la Lokomotiv Mosca, in programma alle ore 18.45,