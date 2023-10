Immobile, le ultime sul recupero: cerchiata in rosso la data del rientro

Conto alla rovescia per Ciro Immobile, la punta della Lazio lavora per il recupero e cerchia in rosso sul calendario la data del rientro

Si prospettano ore impegnative, le prossime in arrivo, per l’attaccante della Lazio Ciro Immobile. Come riportato stamane da Il Corriere dello Sport, il bomber è leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia ipotizzata per il suo recupero dopo le noie fisiche della passata settimana.

Pur non essendosi ancora allenato con i compagni (lo farà presumibilmente oggi) nella giornata di ieri il centravanti ha svolto alcune importanti esercitazioni con il pallone. Difficile se non impossibile vederlo in campo questo fine settimana con il Sassuolo. Molto più probabile il rientro il 25 ottobre contro il Feyenoord in Champions League.