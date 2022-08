Immobile, altri due record nel mirino per King Ciro

Ciro Immobile è pronto e carico per la nuova stagione e per dare la caccia ancora a nuovi e ulteriori record

Ciro Immobile è pronto e carico per la nuova stagione che sta per iniziare e per dare la caccia ancora a nuovi e ulteriori record.

Come evidenziato dal Corriere della Sera, il bomber è a quota 182 gol un Serie A ed è il miglior cannoniere in attività. E per sfondare quota 200 gliene mancano 18. E ora per lui gli obiettivi sono due. Il primo è raggiungere Nordahl, l’unico a vincere per cinque volte la classifica di capocannoniere. E poi c’è anche il primato europeo con la maglia della Lazio. Eguagliato Inzaghi a quota 20 reti, basterà solo un gol per diventare il miglior marcatore biancoceleste in ambito continentale.