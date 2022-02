Immobile: «Siamo cresciuti rispetto all’andata, ora pronti per il Napoli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Immobile prima della gara contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

GARA – «Noi ed il Napoli siamo nella stessa condizione fisica e mentale. Sia noi che loro siamo stati eliminati dall’Europa League, il match di questa sera è molto importante per proseguire la striscia positiva in campionato. Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo essere pronti.

Nella gara d’andata eravamo reduci dalla trasferta contro la Lokomotiv Mosca, ora siamo cresciuti. Quella serata non siamo scesi in campo, ma oggi vogliamo disputare una prestazione molto diversa.

Vado avanti per la mia strada, poi piano piano si raggiungono i vari obiettivi che rimangono nella storia. Per quanto riguarda il presente, l’importante è che la squadra conquisti il risultato».

Le parole di Immobile per DAZN

«Arrivo da una settimana di letto per far passare la febbre, ci sta un po’ di stanchezza in più, ieri ho riposato e oggi sto bene per affrontare il Napoli. All’andata abbiamo avuto una bella lezione, il Napoli ha giocato una grande partita e noi mai scesi in campo. Oggi vogliamo scendere bene in campo. Insigne? Gli auguro sempre il meglio, comunque vada a finire questa stagione, comincerà un’altra grande avventura».